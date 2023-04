Efterskole er rystet og lettet efter sigtelse mod 32-årig

Kort efter onsdagens nyhed om, at politiet mistænker en 32-årig mand i forbindelse med flere sager om bortførelse, drab og overfald, samlede Sorø Gymnastikefterskole sine elever.

For den mistænkte mand sigtes nu også for at have overfaldet en af efterskolens elever i november sidste år.

- Vi er rystet, men også lettet over, at der er skred i sagen. Eleverne har fået at vide, at det er helt normalt med en eller anden følelsesmæssig reaktion i forbindelse med sigtelsen.

- Reaktionerne er forskellige, og vi vil naturligvis give eleverne ekstra mulighed for at tale med en voksen. Elevernes forældre er ligeledes informeret om sigtelsen, skriver skolen.

Den 32-årige mand er varetægtsfængslet for at have bortført og voldtaget en 13-årig pige fra Vestsjælland 16. april.

Onsdag oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at han også sigtes i to andre sager.

Den ene er drabet på den 17-årige Emilie Meng, der blev dræbt i 2016.

Den anden er sagen fra Sorø Gymnastikefterskole, hvor en pige på 15 år 8. november sidste år blev overfaldet ved skolen og truet med kniv. Hun gjorde modstand, og gerningsmanden flygtede.

Overfaldet har påvirket skolen.

- Vi har siden november være påvirket af overfaldet, og mange elever har været utrygge ved at bevæge sig alene rundt i området.

- Vi har løbende haft samtaler med flere elever, som har haft behov for at vende de tanker, der er opstået i forbindelse med overfaldet, skriver skolen.

Foruden overfaldet på efterskolen er den 32-årige også blevet sigtet for at have bortført, voldtaget og dræbt Emilie Meng.

Hun forsvandt fra Korsør 10. juli 2016 og blev fundet dræbt 24. december samme år i en sø ved Borup.

Den 32-årige nægter sig skyldig i de nye sigtelser.

Han erkender dog delvist sigtelsen i sagen om den bortførte 13-årige pige, der blev fundet i live søndag 17. april. Pigen blev fundet, samtidig med at den 32-årige blev anholdt. Det er dog uvist, hvad han nærmere erkender.

Foreløbigt er den 32-årige varetægtsfængslet ind til 11. maj.

/ritzau/