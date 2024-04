Eftersøgt mand blev fundet tilfældigt i bil af politiet

Det var mere eller mindre tilfældigt, at politiet lørdag stødte på en mand, som viste sig at have været eftersøgt i en sag om våbenbesiddelse siden januar.

Politiet var ude at patruljere i Brøndby, da det stødte på den 22-årig mand, som sad i en bil.

Han blev anholdt klokken 18.30, og søndag har han været fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

Her er han blevet mødt med en sigtelse for, at han i januar have besiddet en revolver og tilhørende ammunition på en adresse i Brøndby. Sigtelsen lyder på våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Han er også blevet sigtet for at have haft 15 gram kokain og 776 gram hash i boligen med henblik på at sælge det videre.

Den 22-årige har nægtet sig skyldig i det hele, men derudover forholdt han sig tavs under grundlovsforhøret, fortæller specialanklager Pierre Nydal, der mødte for anklagemyndigheden i retsmødet.

Dommeren fandt, at der ud fra sagens beviser var en begrundet mistanke om, at manden havde gjort sig skyldig i de rejste sigtelser. Derfor blev den 22-årige varetægtsfængslet i sagen i godt tre uger - til tirsdag den 7. maj.

Den unge mand overvejer, om han vil kære kendelsen om fængsling til landsretten, oplyser specialanklageren.

/ritzau/