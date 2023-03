Efterspørgsel efter grønne råd hjælper Rambøll til stærkt 2022

En stor efterspørgsel efter rådgivning om ledelse og bæredygtigt byggeri har betydet stor vækst hos ingeniør- og konsulentvirksomheden Rambøll, der kommer ud af 2022 med den største vækst i 14 år.

Det fremgår af selskabets årsrapport for 2022.

Omsætningen voksede fra 14,2 milliarder kroner til 16 milliarder kroner, hvilket kastede et overskud på 624 millioner kroner af sig.

- Væksten er drevet af en høj efterspørgsel på bæredygtige løsninger og vores fantastiske medarbejderes indsats, siger Rambølls koncernchef, Jens-Peter Saul, i forbindelse med regnskabet.

- På tværs af vores geografier ser vi stor efterspørgsel på bæredygtige løsninger hos vores kunder, som er motiverede af at skabe CO2-reduktion i deres værdikæder og leve op til globale klimamål.

- Vi ser især en stor efterspørgsel på løsninger inden for grøn energi, herunder havvind og power-to-x-løsninger, vand, klimatilpasning, bæredygtigt byggeri samt på udvikling af strategier for bæredygtig omstilling.

Rambølls vækst bunder både i succes på nye markeder og på de mere traditionelle.

I både Tyskland og Storbritannien, der er to af Rambølls mindre markeder, er omsætningen steget med over 20 procent.

På hjemmebanen i Danmark og på afdelingen for begge de amerikanske kontinenter har omsætningen krydset 3,5 milliarder kroner.

På listen over Rambølls liste over store projekter for året optræder blandt andet jobbet som totalrådgiver på den første plastsorteringsanlæg, der opføres i Esbjerg og opgradering af tognettet i Nordtyskland.

På grund af frygten for en opbremsning i økonomien har mange virksomheder neddroslet forventningerne til 2023.

Hos Rambøll er der dog ingen bekymring at spore. Selskabet forventer "stærk vækst," og en indtjeningen, der bliver endnu højere i år.

