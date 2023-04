Ejendom afspærret af politiet efter 13-årig piges forsvinden

Politiet har søndag formiddag afspærret en ejendom i nærheden af, hvor en 13-årig pige forsvandt lørdag på Sydvestsjælland.

Samtidig beder politiet såvel borgere som pressefolk om at holde afstand til afspærringer.

Politiet vil være til stede i adskillige timer, fremgår det af et opslag på Twitter søndag formiddag:

"Vi er stadig synligt til stede i området ved Kirkerup, og det vil vi være dagen igennem", lyder det.

Ejendommen, der er afspærret med brug af strimler, ligger ved Fladholtevej sydøst for Slagelse.

Pigen Filippa forsvandt, da hun var ude med aviser i Kirkerup mellem Sørbymagle og Fuglebjerg.

Hendes cykel, taske og mobiltelefon var efterladt.

Siden indledte politiet en storstilet eftersøgning og efterforskning.

Ifølge Ekstra Bladet er politiets teknikere også i færd med at arbejde på en skovsti nær Fladholtevej.

Løbende kommer der flere politipatruljer til stedet, rapporterer det regionale medie sn.dk.

Flere politifolk iført blå dragter ses på adressen. Som regel er det kriminalteknikere, der ifører sig heldragter for at undgå at afsætte egne dna-spor på steder, der undersøges.

Også Beredskabsstyrelsen er rykket ud.

/ritzau/