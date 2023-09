Ejendomsvurderinger blev offentliggjort uden gennemsyn

Vurderingsstyrelsen foretog ikke en manuel kontrol af ejendomsvurderingerne, før de blev sendt ud til 1,7 millioner boligejere mandag aften.

Det erkender Claus Houmann, der er underdirektør i styrelsen, over for Politiken.

Det har været medvirkende til, at nogle boligejere har fået ejendomsvurderinger, som kan være både uforståelige og uforklarlige, siger han til avisen.

Han henviser blandt andet til, at nogle boligejere har oplevet, at deres grundværdi er højere end deres ejendomsværdi.

Det betyder i teorien, at deres bolig ser ud til at have en negativ værdi.

- De situationer er nogle, vi ville fange i den manuelle kontrol. Vi har ikke haft mulighed for at lave fuld manuel kontrol af de foreløbige vurderinger, siger Claus Houmann.

På spørgsmålet om, hvad den manglende kontrol skyldes, svarer han, at "det er et spørgsmål om, hvordan vi prioriterer vores ressourcer".

Over for underdirektøren præsenterer Politiken flere eksempler på, at grundværdien langt overstiger ejendomsværdien.

Blandt andet en boligejer i Valby, der har fået vurderet sin grund til at være 23 millioner kroner værd, mens hele ejendommen har en værdi på ni millioner kroner.

Claus Houmann ønsker ikke at forholde sig til konkrete sager og opfordrer i stedet boligejerne til at henvende sig til styrelsen, hvis vurderingen ser skæv ud.

Han erkender dog, at eksemplet "lyder lidt specielt".

Han forklarer desuden, at hovedreglen er, at ejendomsværdien som udgangspunkt er værdien af boligen plus grunden - med nogle undtagelser.

Vurderingsstyrelsen har tidligere gjort det klart, at det ikke er muligt at klage over de foreløbige vurderinger.

Onsdag har man dog åbnet for, at man kan henvende sig til styrelsen, hvis man har fået "en meget skæv vurdering".

Claus Houmann har tidligere onsdag forklaret til Ritzau, at en højere grundværdi ikke er en systemfejl.

- Det handler blandt andet om, hvad man kan bygge på grunden. Hvis der for eksempel kan bygges to huse på ejendommen, så skal grundværdien afspejle det, sagde han.

- Det er sådan regelsættet er, og det er meget klart. Det er politisk bestemt, og det står direkte i loven.

