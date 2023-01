Eks-ansat i PET ønsker mest mulig åbenhed om straffesag

Skal straffesagen mod en lækage-sigtet tidligere PET-ansat foregå i hemmelighed, eller skal der åbnes op for offentligheden?

Det skal en dommer i Københavns Byret beslutte, og der afholdes et retsmøde om spørgsmålet 16. januar.

Den tidligere ansatte i Politiets Efterretningstjeneste (PET) var en af de personer, som sammen med spionchef Lars Findsen blev anholdt i december 2021 og sigtet for at lække højt klassificerede oplysninger.

I modsætning til Findsen blev den PET-ansatte løsladt den efterfølgende dag efter cirka en times retsmøde i byretten.

Der er 16. januar afsat en halv time til at behandle spørgsmålet om, hvorvidt der skal være lukkede døre i den kommende retssag, fremgår det af retslisten.

Ved retsmødet er det muligt for både sagens anklager, mandens forsvarer og fremmødte journalister at komme med argumenter for eller imod lukkede døre.

Står det til den 62-årige eks-ansattes forsvarer, Jakob Lund Poulsen, skal der i videst muligt omfang være åbne døre.

- Det skal så vidt muligt være for åbne døre, og så må man lukke dørene konkret, hvis der måtte være enkelte oplysninger, som måtte være af en sådan karakter, at de skal holdes hemmelige af hensyn til statens sikkerhed, siger han og slår fast:

- Udgangspunktet er, at vi ønsker åbne døre.

Den tidligere PET-ansatte nægter sig skyldig i at have lækket statshemmeligheder.

Tidligere har DR beskrevet, at den 62-årige eks-ansatte har fået et tilbud om en mildere sag, hvis han tilstod.

Jakob Lund Poulsen sagde da til mediet, at politiet havde bekræftet, at man ikke ville udtale sig imod en betinget dom, hvis sagen fremmes som en tilståelsessag for brud for tavshedspligten efter paragraf 152.

Det ville altså betyde, at såfremt han tilstod, kunne han se frem til at blive tiltalt efter en langt mildere paragraf end den om at lække statshemmeligheder.

Den nøjagtige sigtelse mod den 62-årige er stadig hemmelig, men flere medier har tidligere skrevet, at han skal have lækket oplysninger om Ahmed Samsam til journalister.

Samsam blev i 2017 anholdt i Spanien og året efter dømt for at tilslutte sig en terrorbevægelse på rejser i Syrien. Berlingske har dog afsløret, at han på rejser til Syrien arbejdede for efterretningstjenesterne PET og FE.

Jakob Lund Poulsen oplyste i november til DR, at de havde anmodet om at få sagen mod den tidligere PET-ansatte udsat på grund af en mulig kommissionsundersøgelse.

