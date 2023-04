Eksbetjent udeblev fra sin straffesag om ministerchikane

Kort efter at et retsmøde om deling af fire ministres CPR-numre skulle være indledt i Københavns Byret onsdag, blev mødet hævet.

For selv om dommer, domsmænd, anklager og forsvarer sad klar til at indledes straffesagen, dukkede hovedpersonen - den tiltalte 42-årige tidligere betjent - ikke op.

Politifolk har onsdag set efter ham på to adresser, hvor han ikke var at finde.

Manden er tiltalt for 26 strafbare forhold, der blandt andet omfatter at have delt statsministerens personnummer på YouTube, Instagram og Twitter. Det var chikane af statsminister Mette Frederiksen (S), mener anklagemyndigheden.

Og netop chikane er manden tidligere idømt en straf på ni måneders fængsel for. En straf, han er indkaldt til at afsone, men også her er han udeblevet.

Derfor er manden eftersøgt.

Når den tiltalte i en straffesag udebliver, er det i visse tilfælde muligt at afgøre sagen uden vedkommende. Men ikke i denne.

Det skyldes, at der alene kun kan afsiges udeblivelsesdomme, hvis anklagemyndigheden enten går efter at få idømt den tiltalte op til et halvt års fængsel, eller hvis strafpåstanden er op til et år, men at den tiltalte i så fald har godkendt, at sagen afgøres som en udeblivelsesdom.

Ingen af delene er tilfældet i denne sag.

Anklager Tasi Nørskov-Jensen fra Københavns Politi henviser til, at sagen netop omhandler lovbrud, som manden er dømt for før. Gentaget kriminalitet kan skubbe straffen højere op.

- Jeg får lidt svært ved at holde mig til de seks måneder.

- Det skal ikke komme til hans fordel, at han bliver ved med ikke at dukke op, sagde hun i byretten.

Det er ikke alene mandens afsoning og onsdagens retsmøde, han er udeblevet fra. Straffesagen mod ham skulle indledes i september, men også her måtte retsmødet udskydes, da den 42-årige ikke dukkede op.

Til radiostationen 24syv har den tiltalte tidligere i april sagt, at han ikke har tænkt sig at møde op til sagen.

Eksbetjenten er i sagen også tiltalt for forsøg på dokumentfalsk ved at have tilskyndet borgere til at bruge hjemmesiden www.fuckmettef.nu til at generere falske coronapas "med deraf følgende risiko for ukontrolleret smittespredning under covid-19-epidemien", står der i anklageskriftet.

I begyndelsen af april 2021 indsatte han ifølge tiltalen et skærmbillede, hvor der blandt andet stod: "Ahh, det føles herligt at skide på Mette F's tyranniske dekreter". Han omtalte angiveligt også daværende sundhedsminister Magnus Heunicke (S) som "coronatyrannen" og delte hans CPR-nummer.

Også daværende udenrigsminister Jeppe Kofods (S) og daværende transport- og boligminister Benny Engelbrechts (S) personnumre er han tiltalt for at have delt.

Det er uvist, hvordan manden forholder sig til anklagerne mod ham.

Hans forsvarer, advokat Peter Secher, har omtalt sin klient som aktivistisk og sagt, at han mente, at coronarestriktionerne gik for vidt.

- Han oplever, at myndighederne og staten er ved at ødelægge det fundament, verden står på. Og myndighederne og staten ser på samme måde på det, han gør.

- Derfor betegner de hver især det, den anden gør, som meget alvorligt, sagde Peter Secher tirsdag til Ritzau.

Eksbetjenten har på sociale medier samlet set over 50.000 følgere.

