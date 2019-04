Ny særavis: Hvem er Gud egentlig?

Særudgave af e-avisen

Kristeligt Dagblad udgiver en digital særavis om Gud i anledning af langfredag.

I særavisen sættes der blandt andet fokus på diskussionen om Guds køn, og så kan du læse om Guds mange skikkelser.

Kun abonnenter har adgang til at læse og høre artiklerne i e-avisen og lydavisen. Få adgang til e-avisen ved at klikke her, hør lyd-avisen her eller find e-avisen i Kristeligt Dagblads app.