Ekskæreste beretter hun blev forfulgt af drabstiltalt i Mia-sagen

Den 37-årige mand, der er tiltalt for at have voldtaget, dræbt og parteret Mia Skadhauge Stevn, udviklede sig fra at være "enhver svigermors drøm" til at blive "kontrollerende og manipulerende".

Sådan lyder det tirsdag i Retten i Aalborg fra en tidligere kæreste til den tiltalte.

Hun er indkaldt for at afgive forklaring om deres tidligere kæresteforhold, der ikke direkte har relevans til sagen om den 22-årige kvinde Mia Skadhauge Stevn.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage har protesteret over brugen af et såkaldt karaktervidne. Men landsretten har afvist protesten.

Kvinden var kæreste med den tiltalte over en periode på cirka otte måneder tilbage i 2008-2009.

Hun forklarer, at den tiltalte blev tiltagende optaget af at kontrollere hende.

- Han ville gerne holde øje med, hvem jeg snakkede med, og hvor jeg befandt mig, lyder det.

- Når jeg skulle køre hans bil, skulle jeg køre med gps'en tændt, så han kunne følge med i, hvor jeg var.

- Så kunne jeg blive konfronteret med, hvorfor jeg havde været der og der, forklarer kvinden.

Hun sidder midt i retslokalet, der ligesom de foregående retsdage er fyldt med tilhørere og pressefolk.

Kvinden har bedt om, at den tiltalte ikke er til stede i retssalen, mens hun afgiver forklaring.

Han er således placeret i et afsides rum, hvor han kan lytte med.

Kvinden endte med at bryde forholdet til den tiltalte, forklarer hun.

Men den tiltalte blev ved at opsøge hende i en periode på "flere år", lyder det.

Ekskæresten forklarer, at manden opsøgte hende i byen og kørte frem og tilbage på den lukkede villavej, hvor hun boede med sine forældre.

Den tiltalte blev i 2010 dømt for at have ødelagt bremsekablerne på den bil, kvinden benyttede.

Kvinden husker tydeligt, hvad der skete.

- Vi skal ud og køre min mor og jeg, og så kan hun mærke, at bilen ikke vil bremse, forklarer hun.

- Vi kører til mekanikeren, og han ringer kort tid efter og siger: Det her, det rører jeg bare overhovedet ikke ved, for de bremser er blevet ødelagt, fortæller vidnet.

Den tiltalte blev senere idømt 60 dages fængsel for at have ødelagt bremsekablerne.

To andre tidligere kærester har også afgivet forklaringer. De har ligeledes tegnet et billede af den tiltalte som værende kontrollerende og manipulerende.

Alle tre har berettet, at de - på den tiltaltes initiativ - har haft sex på en måde, der for dem virkede grænseoverskridende.

Der ventes dom i slutningen af juni.

