Ekskæreste slog alarm via skytsengel-app i voldtægtssag

Ekskærestens grønne dunjakke blev sprættet op med en kniv, så der var spor af dun flere steder i lejligheden på Bispebjerg i København.

Så meget vil en 25-årig mand, som anklagemyndigheden kræver spærret inde på ubestemt tid, godt erkende. Men at han skulle have antastet kvinden i morgenmyldretiden, tvunget hende med sig, holdt hende fanget og voldtaget hende, afviser manden.

Onsdag sidder den 25-årige på anklagebænken i Retten på Frederiksberg. Det er hans forsvarer, Charlotte Møller Larsen, som oplyser, hvorledes hendes klient forholder sig til anklagerne mod ham.

Ud over anklagerne om forbrydelser mod ekskæresten er manden anklaget for en anden voldtægt. Den fandt ifølge anklagemyndigheden sted i Græsted i Nordsjælland i april sidste år. Offeret var en pige under 15 år. Den 25-årige nægter sig skyldig.

Han er desuden anklaget for den 13. april sidste år i Føtex på Nørrebro i København at have stjålet syv flasker gin og tonic og en grillkylling. Og ifølge anklagemyndigheden forsøgte han at slå en butiksassistent i hovedet med en flaske.

Og to dage senere begik han ifølge anklagemyndigheden røveri mod Banekiosken i Helsinge, da han stjal en flaske Aperol Spritz og efterfølgende slog kioskejeren.

I de to forhold erkender den 25-årige tyveri, men han nægter sig skyldig i anklagerne om henholdsvis forsøg på grov vold og røveri.

Anklager Mads Bjerg Olesen lagde ud med at beskrive forløbet i forhold til ekskæresten og den påståede frihedsberøvelse og voldtægt i lejligheden på Bispebjerg.

Ifølge anklageren slog ekskæresten alarm via appen "Skytsengel", hvilket fik både hendes storesøster og far til at tage ud i nærheden af gerningsstedet på Bispebjerg. Her blev de mødt af politiet.

Af anklageskriftet fremgår det i øvrigt, at den 25-årige skulle have slået sporingsfunktionen på ekskærestens mobiltelefon fra og senere beordret hende til at slukke telefonen.

Alt dette skete, efter at han den 21. januar 2022 klokken 08.10 om morgenen antastede ekskæresten på Hellerup Station - hun var på vej på arbejde - og ved at udvise "latent truende adfærd" tvang hende til at følge med, fremgår det af anklageskriftet.

I den 55 kvadratmeter store lejlighed på sjette sal på Bispebjerg blev kvinden ifølge anklageskriftet frihedsberøvet. Igen var det gennem truende adfærd, at den 25-årige skulle have forhindret hende i at gå, og under forløbet blev kvinden voldtaget, lyder anklagen.

Da politiet kom til stedet, blev den 25-årige sigtet, og der blev sikret spor fra stedet. Men det var først efter episoden i Græsted i april 2023, at manden blev stillet for en dommer og varetægtsfængslet.

Under fængslingen er han blevet mentalundersøgt, og anklagemyndigheden er nået frem til, at manden i stedet for en straf på nogle års fængsel, bør idømmes forvaring.

Forvaring er indespærring i et fængsel på ubestemt tid. Det anvendes over for gerningsmænd i grove sager, som vil udgøre en fare for samfundet, når de engang måtte blive løsladt.

For at beskytte samfundet mod den fare, kan retten ty til en forvaringsdom, og den dømte vil først kunne komme på fri fod, når en dommer siger god for det.

Sagen mod den 25-årige behandles over de kommende uger. Der ventes dom 24. juni.