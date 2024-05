Ekskærester skal ikke afgive forklaringer i Mia-sagen i landsretten

16 vidner skal afgive forklaring i ankesagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn, som mandag er indledt i Vestre Landsret i Viborg.

Fire vidner, der i juni sidste år afgav forklaring i Retten i Aalborg, er dermed ikke en del af sagen.

Der er tale om tre ekskærester til den tiltalte og en kvinde, som den tiltalte, 38-årige Thomas Thomsen, gik til judo med for år tilbage.

Det var de samme fire vidner, som forsvarsadvokat Mette Grith Stage under byretssagen protesterede over.

Hun har betegnet dem som irrelevante for sagen, idet de ikke har noget med selve drabsanklagen at gøre, men var indkaldt for at sige noget om den tiltaltes person.

De 16 vidner er alle gengangere fra byretssagen.

Blandt andre seks vidner, der skal fortælle om den 22-årige sygeplejerskestuderendes tilstand og adfærd kort før hendes forsvinden 6. februar 2022.

Byretten dømte sidste år den 38-årige nordjyde forvaring for drab, forsøg på voldtægt og usømmelig omgang med lig.

Retten fandt det ikke bevist, at den tiltalte havde nået at voldtage kvinden, inden han dræbte hende.

Specialanklager Emil Stenbygaard går i landsretten efter at få den tiltalte dømt for fuldbyrdet voldtægt.

- Jeg vil søge at føre bevis for, at tiltalte med en seksuel hensigt samlede Mia op.

- At han efterfølgende imod hendes vilje og under udnyttelse af hendes tilstand gennemførte samleje og andet seksuelt forhold end samleje med hende, inden han dræbte hende, lyder det fra anklageren i retten.

Thomas Thomsen er iført en lyseblå T-shirt og sidder med blikket stift rettet mod papirer foran ham.

Han noterer på en blok og veksler af og til et ord med forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

I byretten forklarede han, at han samlede Mia op efter en bytur i Aalborg.

De var ifølge den tiltalte enige om, at de ville dyrke sex i et skovområde ved Hammer Bakker nord for byen.

Men Mia Skadhauge Stevn faldt ifølge den tiltalte i skovbunden og fik halsen viklet ind i en taskerem.

Hun døde efterfølgende af sine kvæstelser, hævder den tiltalte. Han har erkendt at have parteret liget, fordi han ”gik i panik”.

Den tiltalte ventes først selv at få ordet til en supplerende forklaring tirsdag eftermiddag.

Ifølge Mette Grith Stage står manden fast på sin forklaring og vil frifindes for drabs- og voldtægtsanklagen.

- Det er ikke mig, men anklagemyndigheden, der skal bevise, hvad der er sket.

- Men min hensigt er at påvise, at der er en rimelig tvivl. Det skal komme min klient til gode, så der skal ske frifindelse i de forhold, hvor han nægter sig skyldig, lyder det fra forsvarsadvokaten i retten.

Der er afsat ti retsdage til sagen, og der forventes dom 30. maj.

