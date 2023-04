Eksmand på anklagebænken over tre år efter drab i Give

Den 38-årige Iben Salling Syrik blev 9. december 2019 fundet død i et udendørs spabad i et sommerhus ved Give.

Et familiemedlem tog hen til sommerhuset og fandt hende, efter at Iben Salling Syrik ikke var dukket op for at fodre dyr i en nærliggende stald.

Siden begyndte en lang og tilsyneladende svær efterforskning for politiet. Men efter to års undersøgelser blev en mand i december 2021 anholdt og varetægtsfængslet. Ifølge Ekstra Bladet er der tale om kvindens eksmand.

Tirsdag er sagen klar til at komme for Retten i Kolding, som har afsat ti dage til at behandle drabssagen. Dommen ventes i maj.

Den nu 45-årige eksmand slog ifølge anklageskriftet Iben Salling Syrik ihjel ved at tildele hende flere slag i hovedet og på kroppen med en stump genstand. Det skal have givet kvinden blødninger i hjernen og hjernekvæstelse.

Herefter foranledigede eksmanden ifølge anklageskriftet på ukendt måde, at Iben Salling Syrik druknede i spabadet.

Eksmanden nægter sig skyldig.

Iben Salling Syrik boede i sommerhuset ved Give sammen med sin og eksmandens femårige søn.

Umiddelbart efter drabet blev eksmanden anholdt, men i løbet af knap et døgn blev han løsladt igen. Efter et år gjorde politiet status.

Da var der blevet skrevet flere end 2400 rapporter i sagen. Både Forsvaret, hunde og dykkere havde været med til at lede efter spor, ligesom betjente havde set overvågning igennem og talt med vidner.

Først to år efter drabet blev eksmanden anholdt igen og denne gang varetægtsfængslet. Det har han været siden, og i november 2022 rejste anklagemyndigheden tiltalen i sagen.

I tiltalen fremgår det, at politiet foruden en længere fængselsstraf vil frakende eksmanden retten til at arve eller få forsikringssummer, der er afhængige af Iben Salling Syriks død.

Den 45-årige mand har tidligere været beskyttet af et navneforbud, men ifølge Ekstra Bladet er det siden blevet ophævet.

/ritzau/