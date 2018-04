Ekspert: Ny teaterchef vil skabe ro på Det Kongelige Teater

Valget af Kasper Holten som ny teaterchef for Det Kongelige Teater afspejler et ønske om ro og kontinuitet efter skandaler, mener ekspert

Tidligere i dag blev det afsløret, at Det Kongelige Teater har fået en ny chef, og valget faldt altså på den tidligere operachef samme sted, Kasper Holten.

Det afspejler ifølge Stig Jarl, der er lektor i teatervidenskab ved Københavns Universitet, et ønske om ro i organisationen, der sidste år var ramt af intern uro oven på besparelser og et mistillidsvotum fra medarbejderne til ledelsen.

”Det er naturligt nok, at man nu ønsker sig en institutionschef, der kan skabe ro og kontinuitet,” siger han.

Kasper Holten afløser Morten Hesseldahl, der er ny direktør for forlaget Gyldendal. Til afsløringen jublede medarbejdere ved Det Kongelige Teater højlydt, og det er ikke uden grund, siger Stig Jarl.

”Der er ingen tvivl om, at han (Kasper Holten, red.) er medarbejdernes darling.”

”Man føler, han kan sejre. Men man må også sige, at han har været privilegeret at være operachef i en tid, hvor det gik godt, blandt andet med nyt operahus. Medarbejderne kender ham kun fra successiden,” siger han.

Kasper Holten er ansat for en seksårig periode, og skulle hans popularitet falde blandt den brogede flok, der udgør nationalscenens ansatte, slipper man altså ikke sådan lige af med ham igen.

”Det er ikke noget korttidspapir, vi har på hinanden, og det er, fordi vi gerne vil have kontinuitet,” sagde bestyrelsesformand i Det Kongelige Teater Lisbeth Knudsen under fredagens pressemøde.

Normalt har de kunstneriske chefer fireårige kontrakter, men det er varierende, hvor længe teatercheferne har været på Det Kongelige Teater, siger Stig Jarl.

Kunstnerisk set har man med Kasper Holten fået en man med klassisk dannelse, påpeger teatereksperten.

”Man kan sige, at man har valgt en ’populær klassiker’. Han har ikke hidtil demonstreret, at det er ham, der fuldstændig kommer til at bryde institutionen op og lade avantgardisterne indtage det hele. Men han er nysgerrig og søgende, og derfor kan man godt have tillid til, at han fremover varetager den klassiske forpligtelse og samtidig arbejder for det nye publikum, der er så utroligt vigtigt for institutionen.”