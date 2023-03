Eksperter sår tvivl om tvist om millionbonusser

Energi Danmark vurderede søndag, at en meget omdiskuteret bonusaftale uden loft, der for tre medarbejdere resulterede i millionbonusser, var ulovlig og ugyldig.

Men juridiske eksperter, som udtaler sig til erhvervsmediet Finans, er knap så sikre på den vurdering.

Den ene hæfter sig blandt andet ved, at bestyrelsen for Energi Danmark ifølge formand Jesper Hjulmand fik kendskab til aftalerne i november 2022.

Derfor kan det være et problem, at der først er landet en vurdering nu, lyder det.

- Når de beskriver et forløb, hvor de bliver kendt med aftalerne i efteråret 2022, er det noget sent at komme med indsigelser i foråret 2023. Det kan godt være et problem for virksomheden, siger Peter Breum, som er ansættelsesretsadvokat og managing partner i Sirius Advokater, til Finans.

Sagen drejer sig om, at tre medarbejdere i det andelsejede Energi Danmark har optjent meget store millionbonusser i 2022. Sagen blev først beskrevet af Finans.

Bonusserne er blevet meget høje, fordi branchen har tjent meget mere end forventet under energikrisen.

Søndag meddelte bestyrelsesformand i Energi Danmark Jesper Hjulmand og næstformand Jacob Vittrup, at en advokatundersøgelse af aftalerne var færdig.

Konklusionen var, at "bonusaftalen uden loft for de tre medarbejdere er ugyldig".

- Der er tale om en aktiekøbsaftale, der er indgået uden bestyrelsens viden og under omstændigheder, som gør den ugyldig, sagde Hjulmand og Vittrup i et fælles skriftligt citat i en pressemeddelelse.

Medarbejderne blev også suspenderet, da det ikke var lykkedes at nå frem til en aftale med dem.

Også Noaman Azzouzi, partner og ansættelsesretsekspert i advokatfirmaet Nemeth Sigetty, er usikker på, om sagen er så klar, som Energi Danmark beskriver den. Det siger han til Finans.

Han forklarer dog også, at offentligheden ikke har kendskab til detaljerne i, hvad bestyrelsen vidste.

En tredje ekspert - Søren Friis Hansen, som er professor i selskabsret på CBS - påpeger over for erhvervsmediet, at spørgsmålet skal afgøres af domstolene. Han mener, at selskabet muligvis kan have ret i, at aftalen ikke er bindende.

/ritzau/