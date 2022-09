Eksplosion raserer vinhandels indgang på halvmaratonrute

Politiet forventer umiddelbart, at stort motionsløb i København kan gennemføres som planlagt.

I forbindelse med en eksplosion ved en vinhandel på Godthåbsvej på Frederiksberg er politiets vurdering søndag formiddag, at hændelsen ikke får indflydelse på afviklingen af et halvmaratonløb gennem hovedstaden senere søndag.

Politiet er dog endnu ikke færdige med at arbejde på stedet, fortæller vagtchef Henrik Brix hos Københavns Politi.

- Vi ved endnu ikke, hvad der har forårsaget eksplosionen. Men der er et eller andet, der har sagt bang, og det virker umiddelbart til at være større end et kanonslag.

Braget, som ifølge vagtchefen kunne høres helt ind til Hovedbanegården i det centrale København flere kilometer væk, rystede bydelen omkring klokken 03.50.

Artiklen fortsætter under annoncen

Eksplosionen ramte indgangspartiet til vinhandlen Skjold Burne på Godthåbsvej 52. Den ligger på rå ruten for Copenhagen Half Marathon, som skydes i gang søndag klokken 11.15 på Øster Allé på Østerbro.

Ifølge Henrik Brix har politiet gennemsøgt området med hunde, og Forsvarets bomberyddere er også tilkaldt. Umiddelbart er der ikke fundet noget, som kan udgøre en fare.

Hans forventning er da også, at politiets teknikere bliver færdige på stedet, så afspærringerne kan ophæves, inden halvmaratonløberne dukker op. Men hvis noget skulle dukke op, som ændrer på situationen, så vil det blive nødvendigt at ændre på ruten.

Ud over den tekniske del af efterforskningen arbejder politiet med ad andre veje at finde ud af, hvad der foregik ved vinhandlen klokken 03.50.

- Vi har ikke nogen vidner. Det er begrænset, hvor mange der sidder og kigger ud af vinduet på den tid af natten, og der har heller ikke været nogen i området, som har set noget, fortæller Henrik Brix.

Det er politiets umiddelbare vurdering, at sprængningen er sket uden for vinhandlen.

/ritzau/