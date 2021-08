Eksporten faldt i juni - men cheføkonom ser ingen krisetegn

Danske eksportvirksomheder oplevede en mindre tilbagegang i juni, hvor eksporten faldt 0,5 procent.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

- Det er selvfølgelig utrolig ærgerligt med faldet i eksporten, men jeg ser det ikke som begyndelsen på en ny eksportkrise, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI), i en skriftlig kommentar.

Han hæfter sig ved, at eksporten af varer samlet set er steget med 44 milliarder kroner i første halvår af 2021 sammenlignet med året før.

- Alt tyder på, at eksportvirksomhederne står foran fornyet fremgang i de kommende måneder. Der er kommet fart på det globale opsving, og industriens beholdning af eksportordrer ligger på et ganske højt niveau, udtaler Allan Sørensen.

Den del af eksporten, der ifølge cheføkonomen har haft det sværest under coronakrisen, er eksporten af tjenesteydelser. Det skyldes, at coronakrisen har lagt en markant dæmper på eksempelvis rejselysten.

Men hen over sommeren er rejserestriktionerne gradvist blevet lempet, og det er godt nyt for denne del af eksporten, hvor indtægterne kommer fra lufttransport og turisme, vurderer cheføkonomen.

I Arbejdernes Landsbank ser cheføkonom Jeppe Juul Borre tallene som udtryk for, at eksporterhvervene har lagt coronakrisen bag sig:

- Tager vi de bredere briller på og ser på det første halvår i 2021, så har eksporten vist fin form og gået frem i fire ud af seks måneder.

- Sammenlignet med samme seks måneder i 2020, så er eksporten 6,6 procent højere i år, siger han i en kommentar.

Og hvis man sammenligner med det første halvår af 2019, som var en periode uden coronakrise, så har eksporten i år været to procent højere, bemærker han.

Hos organisationen Dansk Erhverv hæfter cheføkonom Tore Stramer sig også ved, at den faldende eksport kommer efter en "stærk fremgang".

- Eksporten af varer er steget med hele 44 milliarder kroner over det seneste år og befinder sig fortsat tæt på et rekordhøjt niveau.

- Faldet i vareeksporten er dog en påmindelse om, at manglen på både arbejdskraft og materialer begynder at begrænse vækstmulighederne for mange eksportvirksomheder, udtaler han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/