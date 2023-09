Eksporten fra Danmark til Ruslands nabolande er steget markant

Eksporten fra danske virksomheder til lande, der grænser op til Rusland, er steget markant siden Ruslands invasion af Ukraine.

Det skriver Finans på baggrund af en analyse lavet af tænketanken Kraka.

Eksporten er især steget til landene Tadsjikistan, Armenien, Kasakhstan og Georgien.

Siden 2015 er eksporten til Tadsjikistan mere end femdoblet. Til Armenien er den firedoblet, mens den er tredoblet til Kasakhstan og Georgien. Det skriver Finans.

Langt størstedelen af stigningen er sket efter Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af 2022.

Ifølge interesseorganisationen Dansk Industri (DI) kan noget af stigningen skyldes, at varerne tidligere flød gennem Rusland og nu eksporteres direkte til nabolandene.

Men en del af det, kan også være et forsøg på at omgå nogle af de sanktioner, Vesten har vedtaget mod Rusland.

- Der er risiko for, at sanktionerede produkter, som sælges til andre lande, bliver videreført til Rusland, siger Peter Bay Kirkegaard, seniorchefkonsulent i DI til Finans.

Både Erhvervsstyrelsen og Toldstyrelsen skriver til mediet, at de er opmærksomme på udviklingen.

Både Danfoss og Rockwool er blevet undersøgt af Erhvervsstyrelsen for mulige sanktionsbrud. Begge virksomheder er blevet frikendt.

Ifølge Finans har Erhvervsstyrelsen undersøgt 51 sager om potentielle sanktionsbrud i år. 24 af sagerne er stadig under behandling, mens 3 er blevet overdraget til politiet.

Den 24. juni i år trådte EU's 11. sanktionspakke mod Rusland i kraft.

Den havde blandt andet til formål at forhindre omgåelse af sanktionerne.

Dengang gav Peter Bay Kirkegaard udtryk for, at han var tilfreds med, at EU satte ind over for "lande i Ruslands randområder som Kasakhstan, Armenien og Usbekistan".

Sanktionspakken kom oven på bekymring i Bruxelles for, at Rusland via tredjelande importerer ellers sanktionerede varer. Det kan ske ved, at selskaber i tredjelande køber varer, som så efterfølgende sælges videre til Rusland.

Det kom blandt andet frem, at Kasakhstan var begyndt at importere markant flere dyre biler fra Europa.

/ritzau/