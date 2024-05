Eksporten har svært ved at holde tempo

Danske virksomheder har tilsyneladende fået lidt sværere ved at afsætte deres varer og tjenester i udlandet i år sammenlignet med perioden før nytår.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten faldt med 1,6 procent i marts, og at eksporten i første kvartal lå 2,8 procent lavere end fjerde kvartal sidste år, når man korrigerer for sæson.

Vareeksporten steg godt nok en lille smule i marts fra 98,1 til 99,3 milliarder kroner, men tjenester - som blandt andet omfatter søtransport - faldt fra 67,3 milliarder til 63,3 milliarder.

Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, har dog en forventning om, at tallene retter sig og vender i løbet af året, i takt med at væksten får fat på vores største eksportmarkeder.

For nogen vil det dog ske hurtigere end andre.

- For de store globale virksomheder med salg til både USA og Kina er der udsigt til ganske høj vækst i år.

- Der vil komme mere fart på væksten på vores europæiske nærmarkeder, i takt med at købekraften genoprettes og renten kommer ned, siger han i en kommentar til tallene.

/ritzau/