Eksporten kom på ret kurs igen i februar

Efter et pænt dyk i eksporten i januar ser det ud til, at de danske eksportvirksomheder trods alt er i god form.

Danmarks Statistik har opgjort den samlede udenrigshandel i februar, og den viser en vækst i værdien af de eksporterede varer og tjenester på 3,7 procent i forhold til januar.

Ser man tre måneder tilbage, er eksporten vokset med 2,2 procent i forhold til den foregående tremånedersperiode.

Det er hovedsageligt tjenester - altså ikkefysiske varer som for eksempel konsulentbistand, finansielle tjenester og transport - der er gået frem.

Tjenesteeksporten er således vokset med 9,5 procent, mens vareeksporten kun er gået 0,2 procent frem.

Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv, hæfter sig derudover ved, at vareeksporten er bredere fordelt end tidligere, hvor medicinalvirksomhederne næsten har været alene om at opnå fremgang.

Det gælder blandt andet fødevarer, maskiner og transportmidler.

- Det er et sundhedstegn for dansk økonomi, at fremgangen er bredt funderet, og det ikke blot er enkelte virksomheder eller brancher med stor succes, der sikrer fremgangen.

- Når fremgangen er bredt funderet på tværs af flere forskellige brancher og virksomheder, reducerer det vores frygt for at vi står overfor store fyringsrunder hos de danske eksportvirksomheder, skriver han i en kommentar.

Allan Sørensen noterer sig dog, at det fortsat halter med at afsætte varer i de traditionelt store eksportmarkeder Tyskland, Storbritannien og Sverige, der alle har det svært.

Han tror dog, at der er bedring at spore på den front.

- Eksportvirksomheder går bedre tider i møde. I løbet af året vil der komme lidt mere fart på væksten i udlandet.

- Genopretningen af købekraft og udsigten til lavere renter vil give fornyet fremgang i økonomien, skriver Allan Sørensen i en kommentar til tallene.

Eksporten til udlandet er med til at holde hånden under op mod en million arbejdspladser i Danmark, vurderer Dansk Industri.

