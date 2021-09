Ekstra Bladet får Knud Brix som ny chefredaktør

Knud Brix bliver ny chefredaktør på Ekstra Bladet.

Det oplyser JP/Politikens Hus i en pressemeddelelse.

41-årige Knud Brix får titlen som journalistisk chefredaktør. Han begynder senest 1. december.

Knud Brix bliver hentet fra jobbet som vært på DR's podcast "Genstart". Tidligere har han blandt andet været politisk journalist hos TV 2 samt radiovært på Radio 24syv. Fra 2008 til 2010 var han journalist på netop Ekstra Bladet.

Chefredaktionen på Ekstra Bladet vil fremover bestå af ansvarshavende chefredaktør Henrik Qvortrup og ledende chefredaktør Pernille Holbøll, som aktuelt er på barsel.

- Det er intet mindre end et scoop, siger Qvortrup i pressemeddelelsen.

- Jeg kender Knud som en fantastisk journalist, som en sprudlende ildsjæl og som et både begavet og musisk menneske.

- Det er vanskeligt at forestille sig nogen bedre journalistisk chefredaktør til Ekstra Bladet - også til at understøtte vores ambitioner om at udbygge positionen som Danmarks stærkeste tabloidmedie, siger Qvortrup.

For Knud Brix er det en drømmestilling, siger han.

- Jeg anser Ekstra Bladet for Danmarks absolut vigtigste avis og ser frem til at sætte mit præg på den.

- I min optik skal Ekstra Bladet fortsat være garant for magtkritik og klassisk tabloid - og ubestikkelig - journalistik.

- Jeg blev selv rundet af "bladet" som grøn bladsmører, og som journalistisk chefredaktør bliver min rolle - med en lidt slidt kliché - at være spillende træner og sammen med den øvrige chefredaktion at skabe et redaktionelt miljø, som kan bibeholde og tiltrække de skarpeste penne og interviewere, siger Brix.

Der er sket en del udskiftning i toppen af Ekstra Bladet i år. Tidligere i år meddelte Poul Madsen, at han stoppede som ansvarshavende chefredaktør på avisen.

Poul Madsen var chefredaktør i 19 år og havde stået i spidsen for avisen i 14 år.

Derefter blev Henrik Qvortrup hentet som erstatning, og da Qvortrups ansættelse blev annonceret, takkede Kristoffer Eriksen af som chefredaktør.

/ritzau/