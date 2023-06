El-netselskab fjerner tarif i fem måneder for 800.000 kunder

Cirka 800.000 husstande og virksomheder i Jylland skal i årets sidste fem måneder ikke betale tarif til deres elnetselskab.

Netselskabet N1, der er en del af Norlys-koncernen, fjerner sin tarif fra august og året ud. Det koster omkring en milliard kroner, anslår N1 i en pressemeddelelse mandag.

For en typisk husstand med to vokse og to børn vil det svare til 930 kroner samlet, anslår N1.

Norlys er en andelsejet energi- og telekoncern. Koncernen havde sidste år et historisk stort overskud på 3,55 milliarder kroner efter skat. Og selskabet forventer også et milliardoverskud i år.

Pengene bruges på forskellige måder. Størstedelen af pengene lægges ind i koncernens egenkapital.

Men samtidig har Norlys også gang i et opkøb af Telias danske forretning til 6,25 milliarder kroner.

Mandag oplyser Netselskabet N1, at nogle af pengene altså også sendes retur til N1-kunderne.

Et elnetselskab er det selskab, der sørger for at transporterer el ud til slutbrugerne. Det tager selskaberne en afgift for. Det kaldes en tarif eller en nettarif.

Helt teknisk sker det ved to greb. Det ene greb er en ekstraordinær rabat på 750 millioner kroner til kunderne. Det andet greb er en sænkelse af tariffen med 30 procent.

Det første greb er en engangsrabat. Det andet greb sker som følge af lavere udgifter ved N1's elnet. Selskabet varsler derfor også, at hvis ikke omkostningerne stiger i resten af året, vil de 30 procents lavere tariffer fortsætte.

Nettariffen er et af flere elementer af den pris, som slutbrugere betaler for el.

Ud over tariffen betales der selve den rå elpris, en elafgift til staten og en afgift til det statslige Energinet. Dertil kommer moms af både elpris og elafgift.

/ritzau/