Elafgift stiger efter nedsættelse i et halvt år

Fra lørdag morgen er den danske elafgift blevet sat op, efter at den i et halvt år har været nedsat til EU's minimumssats.

Ifølge beregninger fra brancheorganisationen Green Power Denmark vil det koste en gennemsnitsfamilie 1723 kroner mere på elregningen i resten af 2023 i forhold til, hvis politikerne havde fastholdt den lave afgift.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

- Elafgiften er fra en tid, hvor det var dyrt og beskidt at producere strøm. Sådan er det ikke længere. Grøn strøm er det vigtigste våben i klimakampen, siger Kristian Jensen, som er administrerende direktør i Green Power Denmark, i pressemeddelelsen.

I september sidste år besluttede et flertal i Folketinget at lave en vinterhjælpepakke. Det skete blandt andet på grund af de stigende elpriser.

Den medførte, at elafgiften fra 1. januar i år blev sænket fra 69,7 øre per kilowatt-time til 0,8 øre per kilowatt-time.

Men den sidste dag med den lavere elafgift var fredag.

/ritzau/