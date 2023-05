Elbiler fortsætter med at sælge godt i Danmark efter prisfald

Salget af elbiler fortsatte på et højt niveau i april.

29 procent af de solgte biler var i april elbiler, hvilket ligger et stykke over elbilandelen på 21 procent i 2022 - og kun et enkelt procentpoint under det høje niveau fra årets første tre måneder.

Det viser tal fra De Danske Bilimportører offentliggjort mandag morgen.

Privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer ser muligheder for, at udviklingen kan fortsætte.

- Prisfald driver en del af det høje salg, men faktisk har danskerne over en længere periode for alvor taget elbilerne til sig, siger han i en skriftlig kommentar.

- Vi forventer, at den mærkbart højere interesse for elbiler vil fortsætte, i takt med at der kommer flere modeller og flere ladestandere.

Priserne begyndte at falde, efter at Tesla sænkede priserne markant på en række af selskabets modeller i januar.

I alt var 41 procent af de solgte biler i april opladelige - altså enten en elbil eller en plug-in hybridbil. I marts udgjorde salget af opladelige biler en noget større andel af det samlede salg, nemlig 47 procent.

Ser man generelt på salget af el-, benzin-, diesel- og hybridbiler, er der en fremgang fra samme periode 2022. Her var niveauet dog også meget lavt.

I alt blev der indregisteret 52.023 biler i årets første fire måneder, hvilket er 15 procent mere end i de samme måneder sidste år.

Den administrerende direktør i De Danske Bilimportører, Mads Rørvig, mener, at året er kommet "godt fra start".

- Det betyder også, at vi forventer et bedre totalmarked i indeværende år med forbehold for, at markedet fortsat er præget af stor usikkerhed, siger han i en pressemeddelelse.

