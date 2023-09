Elbiler stod for mere end en femtedel af EU-bilsalget i august

Når der bliver solgt en ny bil i EU, er der fortsat større sandsynlighed for, at der er tale om en elbil.

Ud af det samlede bilsalg i EU i august var mere end hver femte elbil. Det er første gang, at det er tilfældet.

Det fremgår af en opgørelse fra brancheorganisationen De Danske Bilimportører. Den repræsenterer bilproducenterne i Danmark.

- Det er glædeligt, at elbilerne slår igennem i EU. Elbilerne udgør nu en femtedel af salget i EU, og denne andel vil kun blive større, siger Mads Rørvig, administrerende direktør for Danske Bilimportører, i pressemeddelelsen.

Mere præcist udgjorde elbilerne 21 procent af det samlede salg.

Imens udgjorde plug-in hybridbilerne 7,4 procent af salget. Dermed var næsten tre ud af ti solgte biler opladelige - nemlig 28,4 procent.

Mens elbilerne fortsætter med at tage markedsandele, går også det samlede bilsalg frem i EU.

Således blev der i august 2023 indregistreret knap 788.000 nye biler. Det var en fremgang på 21 procent i forhold til samme måned sidste år, oplyser brancheorganisationen.

Det var 13. måned i træk med fremgang og et tegn på et mere stabilt marked, mener De Danske Bilimportører.

- Bilindustrien var påvirket af flere store udfordringer i løbet af 2022, som særligt prægede årets første halvdel. Vi er derfor glade for, at der for 13. måned i træk er fremgang i salget, da det vidner om, at markedet er ved at stabilisere sig igen, siger Mads Rørvig.

Det var blandt andet leveringsudfordringer, som gav problemer på bilmarkedet sidste år.

