Ellers tak: Ryanair vil ikke være størst i København

Med planerne om at åbne en base i Kastrup til december rækker lavprisselskabet Ryanair ud efter de to førende operatører i Københavns Lufthavn målt på passagerantal, nemlig SAS og Norwegian.

Og selv om administrerende direktør i Ryanair Group Michael O'Leary forventer at overhale Norwegian inden for en overskuelig fremtid, så har han ingen ambitioner om at vælte SAS af tronen.

- Når jeg ser, hvad det koster at flyve fra København, og hvor stort et underskud, som SAS opererer med, så har jeg ikke travlt med at blive større, siger O'Leary.

Det er både miljøafgifter og Københavns Lufthavns egne takster for at håndtere passagererne, der ifølge O'Leary er for høje. Det samme gør sig ifølge ireren gældende i Norge og Sverige.

- Det er også derfor, at vores tilstedeværelse i Skandinavien er begrænset. Vi har små baser i Arlanda, Billund og nu København, men hvis regeringerne på et tidspunkt erkender, at der skal ske noget med luftfartsindustrien, så er vi klar til at ekspandere og udnytte de nye muligheder, siger han.

Hvis Ryanair skal overhale SAS, vil det formentlig også kræve, at man tager markedsandele på de interkontinentale flyvninger. Men det er helt udelukket, siger O'Leary.

- Vores forretningsmodel handler om effektivitet. Vi bruger kun 25 minutter på at fylde og tømme et fly, og derfor når vi to ekstra flyvninger per flyvemaskine om dagen sammenlignet med konkurrenterne.

- Den effektivitet kan vi ikke bruge til noget på langdistanceflyvninger over Atlanten. Uanset, hvad vi gør, ville vi kun nå to flyvninger om dagen alligevel, siger han.

Spørgsmålet er imidlertid, om ikke Ryanair kan blive størst i København uden at gøre noget ekstraordinært.

SAS kæmper fortsat med at skaffe nye investorer, der kan få selskabets økonomi på fode igen - ellers risikerer selskabet at gå konkurs. Det regner Michael O'Leary dog ikke med.

- Jeg tror, at SAS nok skal overleve, men ikke i sin nuværende form. Jeg tænker, at en mulig udgang kan være, at det bliver videreført i et andet regi, for eksempel som partner eller en del af Lufthansa-koncernen.

- Lufthansa har tidligere opkøbt Brussels Airlines, Swiss Airlines, Austrian Airlines og Alitalia. Så det er sandsynligt, at de også har kig på SAS, siger direktøren.

/ritzau/