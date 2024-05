Elon Musk vil bygge den største supercomputer nogensinde

Techmilliardæren Elon Musk planlægger at bygge en supercomputer, som han vil navngive "Gigafactory of Compute".

Supercomputeren skal støtte udviklingen af Musks AI-startup xAI. Det skriver techmediet The Information lørdag.

Musk ønsker sig, at supercomputeren - som vil koble 100.000 Nvidia-chips sammen - er klar i efteråret 2025.

Han vil "personligt stå til regnskab for, at supercomputeren er klar til den tid", siger han til The Information.

Supercomputeren skal være "mindst fire gange så stor som de største GPU'er, der eksisterer i dag", lød det fra Musk ved en præsentation for en række investorer tidligere denne måned.

De største GPU'er anvendes blandt andet af Meta til at træne virksomhedens AI-modeller.

Siden OpenAI's chatbot, ChatGPT, blev introduceret i 2022, har der været skarp konkurrence på markedet for AI-teknologi - særligt mellem techgiganterne Microsoft og Google såvel som Meta og tech-startups som Anthropic og Stability AI.

Musk er en af de få investorer, som har nok penge til at konkurrere med OpenAI, Google og Meta på AI-fronten.

Musks xAI er ved at udvikle en chatbot ved navn Grok, som kan tilgå det sociale medie X i realtid.

Elon Musk ejer X, som tidligere var kendt under navnet Twitter.

Musk var med til at stifte OpenAI i 2015, men forlod foretagendet i 2018. Senere har han sagt, at han forlod OpenAI, fordi han var utilfreds med topchef Sam Altmans profitorienterede tilgang.

Musk sagsøgte OpenAI i marts med beskyldninger om, at OpenAI har brudt de betingelser, som virksomheden opstillede, da den blev stiftet i 2015.

Betingelserne handler om, at virksomheden skulle være "til gavn for menneskeheden" og i øvrigt være nonprofit.

OpenAI mener, at Musks sagsanlæg såvel som hans omfavnelse af open source-udvikling blot er et tilfælde af at rønnebærrene er sure, efter at Musk forlod virksomheden.

/ritzau/Reuters