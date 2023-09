Elprisen rammer højeste niveau siden årsskiftet

Hvis man har planer om at vaske sine sure sokker mandag aften, bør man overveje, om det er billigst at gøre det i hånden.

Elprisen rammer nemlig et niveau, der ikke er set højere siden årsskiftet. Det viser tal fra elbørsen Nord Pool.

Mellem klokken 19 og 20 koster det mindst seks kroner for en kilowatt-time (kWh), når man inkluderer samtlige afgifter, viser tal fra selskaber som Norlys og Andel.

Ifølge Kristian Rune Poulsen, der er energianalytiker hos Green Power Denmark, skyldes det primært vejret.

- Vi har et elsystem, hvor man i forbindelse med store udsving typisk skal kigge på vejret, siger han.

- Den skarpe stigning i elprisen mandag aften skyldes blandt andet, at solen er begyndt at gå ned på et tidligere tidspunkt. Og så har vi en af de dage, hvor det heller ikke blæser så meget, siger han.

Det betyder ifølge analytikeren, at Danmark må søge mod alternative kilder til energi. Og det er mandag aften de dyre kraftværker, siger han.

De store udsving i elprisen er ikke noget nyt fænomen. Men udsvingene er blevet større de senere år, siger han videre.

- Vi har haft og er sådan set stadig i en energikrise, der har gjort fossil energi meget dyr. Og det er den energi, vi har brug for, når sol og vind ikke kan levere varen. Det gør, at de dyre timer bliver dyrere, siger han.

- På den anden sige har vi fået udbredt fangsten af sol- og vindenergi i hele Europa. Det gør, at vi også har fået mange billige timer.

- Så dag til dag-udsvingene er generelt blevet meget større.

Markedet for energi har siden Ruslands invasion af Ukraine været kastet ud i et decideret stormvejr.

I kølvandet på invasionen begyndte Rusland nemlig at holde leverancer af gas til Europa tilbage, og det sendte elpriserne på himmelflugt.

Siden er der dog kommet mere ro på energimarkederne.

/ritzau/