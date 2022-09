En 24-årig mand er dræbt af skud i København

En 24-årig mand er afgået ved døden som følge af et skyderi mandag aften i Københavns Nordvest-kvarter.

Københavns Politi er mandag aften til stede i forbindelse med et skyderi på Frederikssundsvej 25, som ligger i Københavns Nordvest-kvarter.

Det skriver politikredsen på Twitter.

En 24-årig mand er afgået ved døden, efter at han blev ramt af skud ved vandpibeforretningen True Passion.

Ifølge politiets vagtchef Michael Andersen er der affyret flere skud.

De pårørende er underrettet.

Politiet skriver på Twitter klokken 22.20, at de fortsat er til stede i området for at skabe ro og tryghed en del timer endnu.

Et større område omkring adressen blev mandag aften spærret af i forbindelse med politiets arbejde.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvorvidt politiet formoder, at skyderiet er banderelateret.

Der er ikke nogle meldinger om anholdelser i forbindelse med skyderiet.

Københavns Politi har for nuværende ikke yderligere kommentarer til skyderiet.

