England udleverer tiltalt i udbyttesagen til Danmark

Anthony Mark Patterson, der er tiltalt i sagen om svindel med udbytteskat, udleveres tirsdag fra Storbritannien til Danmark, hvor han onsdag fremstilles i et grundlovsforhør.

Det skriver Politiken.

Onsdagens fremstilling, hvor en anklager vil begære briten varetægtsfængslet i sagen, vil finde sted i Retten i Glostrup klokken 09.15. Det fremgår af retslisten.

Han er den anden af de tiltalte i sagskomplekset, som udleveres til en straffesag.

Midt i juni skete den første udlevering. Guenther Klar, der også er britisk statsborger, ankom til Danmark ledsaget af politifolk, som havde overtaget ham fra de belgiske myndigheder i Bruxelles.

Tiltalen mod Guenther Klar drejer sig om 320 millioner kroner. Han er fængslet frem til dommen, der ventes afsagt i december. I et retsmøde har en anklager bebudet en påstand om fængsel i syv-otte år.

Sagen mod Anthony Patterson er mere omfattende. Den 52-årige beskyldes for at have hjulpet den formodede hovedmand, Sanjay Shah, med ulovlig refusion af dansk udbytteskat. Han har været ansat i flere af Shahs selskaber.

Tiltalen går på medvirken til bedrageri for 8,9 milliarder kroner og for at have forsøgt at svindle den danske statskasse for yderligere 553 millioner kroner.

Hans forsvarer, advokat Henrik Stagetorn, siger til Ritzau, at han onsdag vil anmode retten om løsladelse.

- Der er ikke et mistankegrundlag, siger han. Desuden kan hverken risiko for flugt eller hensynet til politiets efterforskning begrunde en varetægtsfængsling, lyder det.

Tidligere har Politiken beskrevet, at briten har forklaret, at han stolede på Sanjay Shah og i givet fald ikke vidste, at han deltog i et svindelnummer. Han troede, at ansøgningerne til Skat i Danmark handlede om virkelige aktiehandler.

