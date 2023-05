En anholdt i forbindelse med knivstikkeri i København

Mandag aften er Københavns Politi til stede ved Nørreport i det centrale København i forbindelse med en anmeldelse om knivstikkeri.

Det fortæller vagtchef Martin Kajberg.

Han fortæller, at man har anholdt en person, og at en person er kørt på sygehuset. Vagtchefen kan ikke oplyse nærmere om den forurettedes tilstand.

- Vi har en mistanke om, at der har været andre end de to, vi har kontakt med, indblandet i det her, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det arbejder politiet med at klarlægge på stedet, lyder det fra vagtchefen.

Københavns Politi fik anmeldelsen om knivstikkeri klokken 19.55.

/ritzau/