En død og ti sendt på hospitalet efter voldsom brand i Holte

En person er død, og ti andre er sendt til observation eller behandling på hospitalet efter en brand i en etageejendom på Øverødvej i Holte natten til tirsdag.

Det oplyser vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi omkring klokken 04.00.

- Det har været en voldsom oplevelse. Branden er ved at være slukket, men der foregår stadig efterslukning, siger vagtchefen.

Han kan ikke sige, hvor mange af de ti der henholdsvis er til observation eller behandling, ligesom han ikke kan oplyse om køn og alder på de berørte personer.

Den afdøde person er voksen, men politiet kan ikke komme det nærmere, da de pårørende stadig er ved at blive underrettet.

Det er ifølge vagtchefen for tidligt at udpege en brandårsag. Men de tidlige undersøgelser peger i retning af, at der ikke er foregået noget kriminelt.

- Lige nu er det for varmt at undersøge stedet. Når brandvæsenet har overstået efterslukningsarbejdet, overgår det til vores brandteknikere, der vil forsøge at klarlægge årsagen, siger Jakob Tofte.

Politiet formoder natten til tirsdag, at branden er opstået i en af lejlighederne i etageejendommen. Det var en anden beboer i opgangen, der anmeldte hændelsen klokken 00.10 til politiet.

På det tidspunkt lå mange og sov i ejendommen, og politiets første opgave på stedet var at få vækket folk med henblik på evakuering.

- Vi begynder evakueringsopgaven med at kalde folk op og banke på døre. Nogle har banket hinanden op i opgangen, siger Jakob Tofte.

Han fortæller videre, at i alt fire opgange er blevet evakueret.

Politiet regner med at være på adressen frem til tirsdag formiddag. Vagtchefen kan ikke sige, hvornår de evakuerede beboere kan vende hjem.

- Der er mange, der skal arbejde på det her sted, inden beboerne kommer tilbage. Der er både røgskader, brandskader og vandskader fra slukningsarbejdet, siger Jakob Tofte.

Politiet opfordrer desuden borgere i området til at give plads til brandvæsenets arbejde.

/ritzau/