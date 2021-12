En er i kritisk tilstand efter motorvejsulykke nær Aarhus

En bilist er i kritisk tilstand efter en alvorlig færdselsulykke på Østjyske Motorvej ved Aarhus. Ulykken fandt sted mandag morgen.

En anden har pådraget sig alvorlige skader. Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

I alt var fire biler og en lastbil involveret i ulykken, der siden har spærret motorvejen helt for gennemkørsel.

- En bilinspektør har været i gang med at klarlægge omstændighederne ved ulykken, oplyser politiet ved middagstid.

- De første meldinger er, at det tyder på, at der har været et harmonikasammenstød, lyder det.

Vejdirektoratets seneste melding ved middagstid er, at motorvejen i nordgående retning er farbar i et spor. Men man skal fortsat forvente kødannelse og forlænget rejsetid, da oprydningsarbejdet stadig pågår, lyder det på Twitter.

