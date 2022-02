En fængsles og en løslades i sagen om forsvundne Mia

Politiet har sigtet to mænd for drab på en 22-årig kvinde, der er forsvundet på femte døgn. Kun en fængsles.

Bag lukkede døre i Retten i Aalborgs store nævningesal har anklager Mette Bendix torsdag fremlagt beviser og argumenteret for at varetægtsfængsle to 36-årige mænd.

Men kun den ene af de to mænd er blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. Hans jævnaldrende kammerat er blevet løsladt. Det oplyser sagens dommer efter retsmødet.

Begrundelsen for varetægtsfængslingen oplyser dommeren ikke. Men anklageren har straks kæret afgørelsen om løsladelse til landsretten, og begge mænd er stadig sigtet. Manden, der er fængslet, har ikke kæret.

Politiet mistænker mændene for at have dræbt den 22-årige Mia Skadhauge Stevn, der er savnet på femte døgn efter en bytur i Aalborg. Men tilsyneladende er det endnu ikke fastslået, hvordan drabet skal være sket.

For i sigtelsen, som anklager Mette Bendix læste op før dørlukningen torsdag formiddag, lød det, at de to sigtes for at have begået drabet "på ukendt vis". Det skal være sket i forening og efter forudgående aftale.

Ifølge sigtelsen er den unge sygeplejerskestuderende blevet dræbt i Nordjylland, men det er uvist hvor.

Hvilke beviser politiet har imod de to mænd, vides ikke, da dommeren valgte at lukke dørene for at beskytte efterforskningen.

Derfor har det heller ikke været muligt at høre, hvad de 36-årige nordjyder har forklaret i retsmødet, hvis de har udtalt sig. Før journalisterne blev smidt ud af retslokalet, fortalte deres forsvarere dog, at de nægter sig skyldige.

Mændene var i retten iklædt sort tøj og har begge mørkt, kort hår. De er kendt af politiet i forvejen for småting og er ifølge Ekstra Bladet barndomsvenner.

I den første del af retsmødet, som journalisterne kunne overvære, sad de to roligt og lyttede, mens pressen protesterede mod navneforbud.

Dommeren valgte at nedlægge navneforbuddet, så det er forbudt at offentliggøre oplysninger, så de kan identificeres.

Det sidste livstegn fra den 22-årige kvinde var søndag klokken 06.09, hvor videoovervågning viser, at hun sætter sig ind i en mørk bil. Politiet mener, at der kan være tale om en pirattaxa.

Det er på et tidspunkt fra indstigningen i bilen, og indtil at de 36-årige mænd blev anholdt onsdag formiddag, at drabet skal være begået.

Sagen har fået massiv omtale, og politiet fik efter offentliggørelse af overvågning af den mørke bil en masse tips. Onsdag blev en bil fundet, som formentlig er den fra overvågningen.

Desuden har politiet efterforsket på flere adresser i Vendsyssel samt ifølge TV 2 på en affaldsstation i det østlige Aalborg. Skovområder i det nordjyske undersøges også ifølge B.T.

