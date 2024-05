En hel retsdag i Emilie Meng-sagen er afsat til DNA

DNA-spor kommer til at spille en rolle, når Retten i Næstved tirsdag tager hul på retssagen mod en 33-årig mand, der er tiltalt for blandt andet at have slået 17-årige Emilie Meng ihjel i 2016.

Faktisk er en hel retsdag afsat til at høre vidneforklaringer om netop DNA. Det skriver regionalmediet sn.dk, og det fremgår af tidsplanen for sagen.

Hver persons DNA er unikt, og det kaldes til tider for ens genetiske fingeraftryk.

DNA kan være fra blod, spyt, sæd eller andre biologiske spor, og via analyser er det muligt at afgøre, hvor stor sandsynlighed der er for, at et DNA-spor er afsat af en bestemt person.

Den højeste bevismæssigt vægt, der arbejdes med inden for DNA, er 1:1.000.000. Det betyder i så fald, at det er en million gange mere sandsynligt, at DNA'et er afsat af den pågældende end fra nogen anden tilfældig person i den danske befolkning.

Allerede i maj sidste år - da manden blev varetægtsfængslet på mistanke om at have slået Emilie Meng ihjel - kom det frem, at der var fundet nogle DNA-spor, og at de var belastende for manden.

Selv om retsmødet dengang blev holdt for lukkede døre, blev enkelte detaljer nævnt af dommeren som begrundelse for at varetægtsfængsle manden.

Mistanken mod manden blev blandt andet underbygget af fund af DNA-spor på mandens bopæl under en ransagning. Også fund på liget har betydning, fremgik det.

Et af de vidner, der skal afgive forklaring i retten, er den danske DNA-forsker Eske Willerslev. Det har B.T. tidligere skrevet. Ifølge mediet har forskeren været inde over en del af politiets efterforskning af sagen.

Hverken Willerslev eller specialanklager Susanne Bluhm har ønsket at be- eller afkræfte den oplysning over for B.T.

Den 33-årige er tiltalt for at have frihedsberøvet Emilie Meng langvarigt, at have voldtaget og dræbt hende samt skilt sig af med liget i en sø i Borup. Han er også tiltalt for at have bortført en 13-årig pige og have udsat hende for seksuelle overgreb samt tiltalt for drabsforsøg.

Han er også tiltalt for at have overfaldet en 15-årig pige og forsøgt at bortføre og voldtage hende. Han nægter sig skyldig i det meste. Han erkender noget, hvad angår den 13-årige, men det er uvist, hvad han præcis erkender.

Sagen indledes tirsdag den 14. maj, og der er afsat 14 retsmøder til sagen. Dommen ventes den 28. juni.

