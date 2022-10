Én huskøber har brugt særlig ordning til boliglån i yderområde

Efter cirka fire måneder med en ny ordning om statsgaranti på boliglån i yderområderne har blot én huskøber gjort brug af den.

Det oplyser Finansiel Stabilitet, der administrerer ordningen, til Ekstra Bladet.

Da et flertal i Folketinget i juni vedtog ordningen, som trådte i kraft fra juli, kaldte erhvervsminister Simon Kollerup (S) det for en "kæmpe sejr for danskere, der gerne vil bo i vores skønne landdistrikter".

Han mener fortsat, at det er en ubetinget succes for yderområderne, at de har den mulighed, selv om kun en enkelt handel med statsgaranti er blevet gennemført.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg mener, at det er en ubetinget succes for yderområderne i Danmark, at man har fået muligheden for, at der kan sælges boliger, hvor boligmarkedet har været helt frosset fast, siger han til avisen.

- Nu har vi set, at den første handel med statsgaranti er gået igennem. Det tager jeg som et tegn på, at ordningen begynder at virke.

Han understreger, at han ikke er jubeloptimist, men at det er vigtigt at rette op på det, han kalder "skævheder på boligmarkedet".

Ifølge ministeren er det et positivt signal, at der overhovedet er blevet solgt én bolig "i de her svære tider".

Flere banker har tidligere afvist ministerens påstand om, at mange danskere får afslag på boliglån i yderområderne. Bankerne har sagt, at de kun giver afslag til kunder, der ikke er kreditværdige.

Petter Blondeau, der er direktør i Fynske Bank, er en af dem, der har sagt ja til ordningen. Han har dog luftet sin bekymring om, at låneordningen ikke vil virke, fordi boligkøbere stadig skal afdrage.

- Hvis vi beregner, at de ikke kan låne det, de gerne vil, så er det jo, fordi vi vurderer, at de risikerer at komme i økonomisk uføre. Det ændrer en statsgaranti ikke på, siger han til Ekstra Bladet.

Statsgarantien kan kun bruges i de tilfælde, hvor der ikke kan lånes på almindelige vilkår.

Garantien gælder den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 procent af boligens værdi.

For at være omfattet skal der være tale om en ejerbolig med en handelspris under 8000 kroner per kvadratmeter eller et område med en gennemsnitlig handelspris under 8000 kroner per kvadratmeter.

/ritzau/