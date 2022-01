En jagtulykke ved Karup koster 57-årig mand livet

En anden jæger troede, at han skød mod et anskudt rådyr, da han på 100 meters afstand ramte den 57-årige.

En 57-årig mand er søndag morgen blevet dræbt af en nær bekendt i en jagtulykke ved Karup.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken nær Sangildvej klokken 08.11.

De to venner var alene på jagt, da ulykken skete.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiets foreløbige undersøgelser tyder på, at den 65-årige på omkring 100 meters afstand affyrede et skud mod det, han troede var et anskudt rådyr.

Det viste sig dog, at det var hans kammerat, der blev ramt af skuddet. Han blev erklæret død af en ambulancelæge klokken 09.00.

I forbindelse med ulykken er den 65-årige i første omgang blevet sigtet for uagtsomt manddrab. Ifølge politiet kan der dog komme flere sigtelser til efter afhøring samt undersøgelser af episoden og gerningsstedet.

De pårørende til den 57-årige er blevet underrettet.

Jagtulykker med dødelig udgang er meget sjældne herhjemme.

I november 2010 mistede en 41-årig livet, efter at han blev ramt af et vådeskud under en jagt i Ølstykke. Han deltog i et større jagtselskab og blev dræbt, da en af de andre jægeres våben gik af.

En 33-årig mand blev i december 2006 dræbt under en duejagt nær Stenlille på Midtsjælland. Han rejste sig op foran en anden jæger og blev ramt i baghovedet på mindre end en halv meters afstand.

Den 1. september 2002 blev en 12-årig dreng dræbt, da han på jagt med sin far mellem Hobro og Randers blev ramt af et skud.

/ritzau/