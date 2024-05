En jagtulykke ved Køge koster 53-årig mand livet

En 53-årig mand har torsdag aften mistet livet i en jagtulykke ved Køge.

Det oplyser Midt og Vestsjællands Politi fredag til B.T.

Ifølge politiet tyder alt på, at manden har skudt sig selv ved en fejl.

- Alt tyder på, at det er en tragisk ulykke. Det er vores opfattelse, at noget er gået galt i forbindelse med håndtering af våben, siger Thomas Kristensen fra politiet til mediet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han tilføjer, at politiet ikke opfatter det som selvmord.

B.T. skriver, at politiet på nuværende tidspunkt er i gang med at færdiggøre de sidste undersøgelser, så de kan klarlægge et præcist hændelsesforløb.

Ulykken er sket i forbindelse med, at et jagtselskab torsdag var samlet ved et naturområde vest for Køge.

Da selskabet samlede sig igen efter jagten omkring klokken 20, var den 53-årige mand ikke mødt op.

De andre i selskabet finder ham i jagttårnet ifølge Thomas Kristensen.

De pårørende er underrettet.

/ritzau/