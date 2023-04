En mand er anholdt og mistænkt for voldtægt i Græsted

Nordsjællands Politi har tirsdag aften anholdt en mand, der er mistænkt for at have voldtaget en kvinde tirsdag eftermiddag i Græsted.

Det oplyser Christian Illum, der er vagtchef i Nordsjællands Politi, tidligt onsdag morgen.

Politiet modtog anmeldelse om en voldtægt i Græsted klokken 13.48 tirsdag.

Anmeldelsen blev efterfølgende efterforsket, og politiet kunne tirsdag aften anholde en formodet gerningsmand.

Han fremstilles i grundlovsforhør onsdag.

Af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse alder på hverken offer eller den formodede gerningsmand, ligesom det heller ikke vil sige, om der er en relation mellem de to parter.

Politiet har færdiggjort efterforskningen på gerningsstedet.

/ritzau/