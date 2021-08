En mand på motorcykel er dræbt i frontalt sammenstød

En motorcyklist har mistet livet i en trafikulykke på landevejen mellem Ringsted og Næstved. Det oplyser politiet.

Ulykken skete fredag lidt efter klokken 15.30 nær Buske syd for Vetterslev.

Motorcyklisten kørte frontalt sammen med en personbil. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Den 36-årige mands pårørende er blevet underrettet.

Føreren af personbilen kom ikke fysisk til skade ved sammenstødet, men er chokeret, oplyser vagtchef Stefan Jensen.

Landevejen blev spærret for trafik under oprydningsarbejdet og en bilinspektørs undersøgelser på stedet. Folk blev bedt om at køre via Glumsø.

Vagtchefen ønsker ikke at udtale sig nærmere om årsagen til ulykken.

- Vi afventer bilinspektørens rapport, siger han.

