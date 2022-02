Én person alvorligt kvæstet i ulykke mellem bil og lastbil

En alvorlig ulykke på Holstebrovej vest for Mønsted har fået politiet til at spærre vejen i begge retninger. Derfor skal bilister ad en omkørsel for at komme forbi stedet.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj.

Én person er blevet alvorligt kvæstet i ulykken, hvor en lastbil og en personbil er kørt direkte ind i hinanden. Det er uvist, hvad der er årsag til ulykken.

- En lastbil og en personbil er kørt frontalt sammen, og en person er alvorligt tilskadekommen. Vi arbejder på stedet, og der går en rum tid, før der bliver åbnet igen, siger Ole Vanghøj kort før klokken 13.30.

Bilister på strækningen skal derfor ud på en omkørsel.

Når man kommer kørende ad Holstebrovej i Mønsted, skal man dreje ad Sportsvej, herefter Kalkværksvej og Lånumvej, hvorefter man igen ender på Holstebrovej et stykke længere vest på.

Skal man i modsatte retning, gælder samme omkørsel bare i omvendt rækkefølge.

- Vi har etableret omkørslen, og der burde også være plads til de store køretøjer, siger Ole Vanghøj.

Ifølge Vejdirektoratets hjemmeside ventes strækningen på Holstebrovej at være lukket frem til sen eftermiddag.

/ritzau/