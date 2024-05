En person er død efter påkørsel ved Bispebjerg Station

Københavns Politi er natten til søndag til stede ved Bispebjerg Station, hvor en person har mistet livet som følge af en personpåkørsel.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Martin Kajberg.

De pårørende er endnu ikke underrettet.

- Vi er til stede derude lige nu og arbejder på at afklare helt præcist, hvordan det er sket, og vi har endnu ikke ID på den afdøde, siger vagtchefen.

Af samme årsag kan politiet ikke oplyse alder og køn på den afdøde person.

Anmeldelsen kom klokken 00.34.

- Vi er åbne over for alt, men umiddelbart er der ikke indikationer på, at der skulle være sket en kriminel handling, siger Martin Kajberg.

Bispebjerg Station er en S-togs-station, som ligger ved Tagensvej i Københavns Nordvestkvarter.

/ritzau/