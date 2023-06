En person er død og to er i livsfare efter ulykke i Skibby

En person er omkommet, mens to andre er blevet kørt på hospitalet i kritisk tilstand efter en ulykke i Skibby.

Desuden er en fjerde person kørt på hospitalet med mindre skader.

Det oplyser Nordsjællands Politi i et tweet lørdag aften.

- En person er afgået ved døden, to er kørt på hospitalet i kritisk tilstand og en er kørt på hospitalet med mindre skader i forbindelse med ulykken på Røgerupvej, hvor to biler kørte frontalt sammen, skriver politikredsen.

Ulykken skete, da to biler tidligere på aftenen kørte frontalt sammen på Røgerupvej i Skibby.

Frederiksborg Brand og Redning oplyste, at man var rykket ud til stedet sammen med politiet og akutberedskabet for at hjælpe. Her lød meldingen, at der var tale om en ulykke med fastklemte personer.

Der er lørdag aften ikke oplysninger om de involveredes køn eller alder. Det er ligeledes uvist, hvorfor de to biler kørte sammen.

De pårørende til de fire personer er underrettet.

/ritzau/