En person er fundet død ved Viborg Sygehus

Kriminalteknikere og en retsmediciner er onsdag eftermiddag kaldt til Viborg Sygehus, hvor en person er fundet død.

- Personen er fundet i noget buskads, og vi er i gang med en findestedsundersøgelse, fortæller vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Ifølge TV MidtVest er et større område på parkeringspladsen ved sygehuset afspærret.

Når en person bliver fundet død, og det ikke umiddelbart står klart, hvorfor vedkommende er død, behandler politiet sagen som et mistænkeligt dødsfald.

Det betyder, at man behandler findestedet som et gerningssted, så vigtige spor ikke bliver ødelagt, hvis det viser sig, at vedkommende har været udsat for en forbrydelse.

Ifølge TV MidtVest kan der være tale om en bortgået kvinde, som politiet siden 8. december har ledt efter i Viborg.

- Jeg kan ikke udelukke det, men nu skal vi have lov til at undersøge færdig, og så vil det ret hurtigt fremgå, om det er hende, siger Jens Claumarch til TV MidtVest.

