En person løsladt i sag om lækage fra efterretningstjenester

Person, der er mistænkt for at have delt hemmelige oplysninger fra PET og FE, er løsladt, men stadig sigtet.

Anklagemyndigheden har besluttet at løslade en af de fire personer, der i sidste uge blev anholdt af Politiets Efterretningstjeneste (PET) for mistanke om læk af oplysninger.

Det sker, efter at "politiet har gennemført en række efterforskningsskridt".

Det oplyser anklagemyndigheden i en meddelelse på sin hjemmeside fredag.

De fire personer er nuværende og tidligere medarbejdere i de to efterretningstjenester PET og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

De blev anholdt torsdag den 8. december. Dagen efter blev to af dem fængslet, og det er altså den ene af disse, der nu af blevet løsladt.

Den løsladte person er fortsat sigtet i sagen.

Anklagemyndigheden oplyser, at én person stadig sidder varetægtsfængslet.

De fire personer er blandt andet sigtet for "uberettiget at have videregivet højt klassificerede oplysninger" fra de to efterretningstjenester.

Hvad de fire yderligere er sigtet for, har PET ikke offentliggjort.

I forbindelse med anholdelserne oplyste PET, at de fandt sted efter længere tids efterforskning. Det blev også fortalt, at politiet havde foretaget ransagninger på en række forskellige adresser.

Den paragraf, som de fire blandt andet er sigtet for at have overtrådt, er straffelovens paragraf 109 styk 1. Bliver en person dømt efter den, kan det give op til 12 års fængsel.

Paragraffen omhandler den eller dem, som "røber eller videregiver meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvorpå statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater beror", står der i straffeloven.

Den gælder også, hvis oplysningerne, der videregives, "angår betydelige samfundsøkonomiske interesser over for udlandet", står der videre.

Det vides ikke, hvordan de fire forholder sig til sigtelserne.

Hverken politiet eller anklagemyndigheden har fredag yderligere kommentarer.

/ritzau/