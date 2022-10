En sag for landsretten: USA's flag blev hejst hos jysk familie

En familie havde i 2018 USA's flag hængende i deres have. Byret frifandt, men nu kommer sagen for landsretten.

I en flagstang ved en villa på Nr. Bjertvej nær Kolding strøg det amerikanske flag, "Stars and Stripes", til tops en aprildag i 2018.

Det faldt flere for brystet. Sagen er nu landet i Vestre Landsret, som mandag skal behandle sagen, der handler om en over 100 år gammel bekendtgørelse.

I november 2021 kom Retten i Kolding med en længere begrundelse frem til, at der ikke var grundlag for at straffe manden, som havde USA's flag hængende i sin have i 2018.

Men anklagemyndigheden var ikke tilfreds. Selv om sagen er "juridisk nørdet", er den principiel og vigtig at få afklaret, udtalte senioranklager Johnnie Nymann Jensen fra Statsadvokaten i Viborg i april til Jyllands-Posten.

Manden kræves idømt en bøde efter straffelovens paragraf 110 c med henvisning til en bekendtgørelse fra 1915, som handler om forbud mod at hejse fremmedes nationers flag.

Familien, som hejste flaget, går meget op i amerikansk livsstil, og parret Martin og Rikke Hedegård har tidligere stået frem i medierne.

Ifølge JydskeVestkysten begyndte sagen allerede i 2017, da en kvinde opdagede, at parret brugte flaget, og at de også havde det oppe på grundlovsdag.

Det medførte en henstilling til familien, men i september samme år blev flaget endnu en gang hejst. Da fortalte parret, at de havde holdt amerikanertræf, og at flaget fungerede som et pejlemærke.

Den 9. april 2018 strøg flaget til tops igen. Politiet hentede flaget, og det førte til den anklage, som nu er for landsretten.

Martin Hedegård fortalte i april til JydskeVestkysten, at parret er træt af, at sagen bliver ved med at hænge over dem.

- Man føler sig lidt juridisk jagtet af staten for sådan en latterlig lille ting. Det er fuldstændigt ude af proportioner, og jeg synes, man burde bruge tiden og ressourcerne på noget bedre, sagde han.

/ritzau/