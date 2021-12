En sømand er fundet død efter kollision

En af de to savnede sømænd efter et sammenstød mellem to skibe nær Bornholm er fundet omkommet. Det oplyser politiet ifølge svenske medier.

Personen blev fundet i skroget på det danske fartøj "Karin Høj", har den svenske søfartsstyrelse oplyst mandag eftermiddag.

Den anden savnede er endnu ikke lokaliseret.

En talsperson i svensk politi siger til SVT, at den omkomne ikke er identificeret, og at de pårørende ikke er underrettet.

Ulykken skete, da "Karin Høj" natten til mandag kolliderede med det større britiske skib "Scot Carrier" i farvandet mellem Ystad og Bornholm.

/ritzau/