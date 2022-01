Endnu en brite er sigtet for svindel i udbyttesagen

Der er allerede rejst tiltale mod den britiske forretningsmand Sanjay Shah og syv andre udlændinge i udbyttesagen, der er blevet kaldt danmarkshistoriens største tyveri.

Men endnu en mistænkt - den britiske forretningsmand Guenther Klar - er sigtet i sagen.

Sigtelsen går på bedrageri mod Skattestyrelsen for mindst 320 millioner kroner i udbyttesagen. Det er kommet frem torsdag morgen i et retsmøde i Retten i Glostrup, hvor briten fremstilles in absentia - altså uden at være til stede.

Anklager Anders Møllmann vil kræve den britiske forretningsmand fængslet in absentia. Det gøres for at få ham udleveret.

- Sagen er at han befinder sig i udlandet og ikke har reageret på vores henvendelser, siger anklageren i retsmødet.

Det er uvist, hvordan Guenther Klar forholder sig til sigtelsen.

I forvejen er otte mænd tiltalt i udbyttesagen, der handler om uberettiget refusion af udbytteskat. I alt blev statskassen svindlet for 12,7 milliarder kroner.

Skattemyndighederne blev ført bag lyset i et konstrueret handelsforløb med ikkeeksisterende aktiebeholdninger. Myndighederne blev narret til at udbetale refusion for udbytteskat, selv om skatten ikke var betalt, lyder påstanden.

Udbyttesagen efterforskes i flere spor.

I hovedsagen er forretningsmændene Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson, som opholder sig henholdsvis i Dubai og Storbritannien, fængslet in absentia. De er tiltalt for cirka ni milliarder kroner.

/ritzau/