Endnu en krænkelsessag svækker kriseramt radikalt parti

Forleden pegede den radikale partileder Sofie Carsten Nielsen på Kristian Hegaard som en af partiets ministerkandidater, velvidende at han var involveret i en krænkelsessag. De Radikale er endnu engang blevet ramt af en sexismesag, netop som partiet forsøger at rejse sig

Mandag i denne uge foreslog De Radikales leder Sofie Carsten Nielsen sin partifælle Kristian Hegaard som et bud på socialminister i Radio4-programmet ”Absolut Flertal”, hvor partiformænd tegner et billede af Danmark, som det ville se ud, hvis de skulle bestemme. Det gjorde hun dermed på et tidspunkt, hvor hun var informeret om mindst en af de sager om grænseoverskridende adfærd, der i torsdags fik den radikale retsordfører Kristian Hegaard til at trække sig fra politik.