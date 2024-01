Endnu en Mærsk-container er skyllet i land

Først var der 46 - og nu er der 41 tilbage.

Eftersøgningen af de 46 containere, som blev tabt i Nordsøen af et Mærsk-skib i forbindelse med et uvejr i dagene før jul, er kommet et lille skridt nærmere målet.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) skriver på Twitter, at endnu én af de forsvundne Mærsk-containere er skyllet i land på den jyske vestkyst.

Containeren er tom og vil snarest muligt blive fragtet væk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed er der styr på fem af de efterlyste containere. Fire af dem skyllede i land umiddelbart efter, men resten befinder sig fortsat i havet et sted.

Mærsk har indsat to specialskibe, der leder efter containerne ude på åbent hav.

/ritzau/