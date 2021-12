Endnu en mand fængsles efter fund af død mand i Rådhusparken

34-årig blev fundet død i Rådhusparken i Aarhus 9. december. Politiet mener, han blev kvalt. To er fængslet.

En 24-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger - sigtet for drab på en mand, der blev fundet død i Rådhusparken i Aarhus 9. december.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter, efter at grundlovsforhøret ved Retten i Aarhus er slut torsdag eftermiddag.

Den 24-årige nægter sig skyldig.

I forvejen er en 58-årig mand blevet sigtet for drab. Han er foreløbig varetægtsfængslet frem til midten af januar. Også han nægter sig skyldig.

Politiet mener, at offeret - en 34-årig mand - blev kvalt.

Det var torsdag 9. december omkring middagstid, at politiet modtog en anmeldelse om, at en mand lå død ved en bænk i parken. Her var han blevet fundet af en forbipasserende.

/ritzau/